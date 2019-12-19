ПАТЭС «Академик Ломоносов» начала работу на Чукотке

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала работу на Чукотке и выдала первый ток. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«19 декабря 2019 года в городе Певеке (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект госкорпорации "Росатом") выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа», - говорится в сообщении.

Сооружение плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» было завершено летом текущего года. Тогда же было получена лицензия на эксплуатацию ПАТЭС сроком до 2029 года.

Отправка станции на Чукотку состоялась 23 августа. ПАТЭС преодолела 5000 километров по Северному морскому пути и 14 сентября пришвартовалась в Певеке.

«Академик Ломоносов» — российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870, которая включает в себя плавучий энергетический блок и комплекс береговых сооружений. Проект реализуется с 2007 года.