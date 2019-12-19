Ростех передал в войска партию двухсредных автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию двухсредных автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«По двухсредному автомату АДС освоено производство. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», - говорится в сообщении.

Автомат создан для вооружения подразделений спецназа. До его появления боевым пловцам приходилось брать на задание автомат Калашникова для стрельбы на воздухе и АПС для подводного применения. Использование одного образца оружия снижает весовую нагрузку на боевого пловца.

В сообщении также подчеркнуто, что в опытную эксплуатацию автоматы были переданы еще несколько лет назад.

В октябре прошлого года автомат был принят на вооружение российской армии.

АДС (Автомат Двухсредный Специальный) - российский стрелково-гранатометный комплекс, выполненный по компоновке булл-пап и предназначенный для замены в специальных подразделениях ВМФ России автоматов АПС и АК74М.