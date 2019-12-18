Шойгу: доля современных образцов вооружения в РВСН будет доведена до 100%

Доля современных образцов вооружения в ракетных войсках стратегического назначения будет в будущем доведена до 100%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего выступления на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Ракетных войск стратегического назначения в Центральном академическом театре Российской Армии.

«Мы активно занимаемся перевооружением ракетных войск стратегического назначения на всех направлениях нашей триады. Сегодня можно сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведем этот показатель до 90%, и, надеюсь, в дальнейшем до 100%. Работа в этом направлении идет уверенно, успешно, и за это тоже спасибо вам всем», - сказал Шойгу.

В ходе мероприятия министр выступил с поздравительной речью и вручил командующему РВСН генерал-полковнику Сергею Каракаеву Благодарность Президента Российской Федерации для все личного состава РВСН.

Концертную программу открыла знаменитая композиция «Мы ракетные войска» в исполнении хора и оркестра РВСН. На концерте выступили народный артист РСФСР Лев Лещенко, народный артист Российской Федерации Александр Буйнов и другие заслуженные артисты Российской Федерации, вокально-инструментальный ансамбль «Форпост», хор юнармейцев РВСН и другие творческие коллективы.





Ракетные войска стратегического назначения – важнейшая составная часть Стратегических ядерных сил. Основная функция – ядерное сдерживание. За минувшие годы в РВСН прошли службу более десяти миллионов человек.