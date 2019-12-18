Изготовлены первые панели фюзеляжа Ил-114-300

На ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» изготовлены первые панели для нового российского регионального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

«На заводе в Ульяновске изготавливаются в сборе панели для отсеков фюзеляжа, люки и двери», - отмечает директор программы по изготовлению компонентов авиационной техники АО «Авиастар-СП» Григорий Истомин.

Истомин уточнил, что особенностью новой машины является ее изготовление «с нуля», по новой электронной конструкторской документации.

В интервью телеканалу «Звезда» в конце прошлого года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что вопрос о производстве Ил-114 в России был поднят в 2014 году, а контракт о начале работ подписан только в 2016 году.

«К сожалению, к документации мы приступили только лишь в феврале 2018 года. Сейчас мы заканчиваем ее выпуск, самолет будет производиться на базе РСК «МиГ». Первый полет, как мы предполагаем, пройдет в 2020 году. Вместе с тем мы строим опытный самолет, который будет как бы «агитпунктом» по привлечению заказчиков. Эта машина находится в Жуковском, по ней идут работы, и в конце следующего года самолет будет построен», - сказал Таликов.

Ил-114 — советский и российский пассажирский самолет разработанный КБ Ильюшина и совершивший первый полет в марте 1990 года. 24 апреля 1997 года самолёт был сертифицирован МАК.

До 2012 года Ил-114 выпускался мелкосерийно на ташкентском ТАПОиЧ. Всего было построено более 15 машин. К 2012 году производство Ил-114 на ТАПОиЧ было завершено, завод переориентирован на другую деятельность.