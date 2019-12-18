Борисов: Россия стабильно занимает второе место на рынке вооружений

Российская федерация занимает второе место на мировом рынке вооружений. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в приветственном слове участникам церемонии вручения ежегодной национальной премии «Золотая идея».

«По итогам 2018 года объем экспорта ПВН, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд. Среди наших партнеров - 100 государств мира», - говорится в послании, зачитанном директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым.

В послании также отмечено, что Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса.

«В этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений», - подчеркнул Борисов.

Национальная премия «Золотая идея» — ежегодная национальная премия, учреждена ФСВТС России в 2001 году при финансовой поддержке банка «НОМОС», присуждается по итогам года, предшествующего году номинации, на конкурсной основе в нескольких номинациях за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса.

В этом году организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях.