Реализация контракта о поставке Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году

Россия планирует начать реализации контракта о поставках Су-35 Индонезии в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Я надеюсь, что в будущем году начнется реализация данного контракта», - заявил Кладов.

При этом кладов подчеркнул, что для начала реализации контракта необходимо принятие индонезийской стороной целого ряда решений.

«В Индонезии новый министр обороны, которого мы давно знаем, очень приятно, что он еще раз в последних заявлениях подтвердил твердое намерение реализовать данный контракт»,- заявил он.

Отметим, что в 2017 году Кладов сообщал, что часть самолетов Индонезия может приобрести по бартеру, поставляя России в том числе каучук, пальмовое масло и другие товары.

В 2018 году сообщалось, что Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».