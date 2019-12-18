Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Реализация контракта о поставке Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году

Александр Пешков
13:32 18.12.2019
Всего Индонезии планируется поставить 11 самолетов поколения 4++ Су-35.
Реализация контракта о поставке Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году
© Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда

Россия планирует начать реализации контракта о поставках Су-35 Индонезии в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Я надеюсь, что в будущем году начнется реализация данного контракта», - заявил Кладов.

При этом кладов подчеркнул, что для начала реализации контракта необходимо принятие индонезийской стороной целого ряда решений.

«В Индонезии новый министр обороны, которого мы давно знаем, очень приятно, что он еще раз в последних заявлениях подтвердил твердое намерение реализовать данный контракт»,- заявил он.

Отметим, что в 2017 году  Кладов сообщал, что часть самолетов Индонезия может приобрести по бартеру, поставляя России в том числе каучук, пальмовое масло и другие товары.

В 2018 году сообщалось, что Индонезия и Россия намерены подписать кредитное соглашение в рамках контракта на поставку истребителей Су-35.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.12.2019, 05:00
Сирийская армия отбила атаку террористов близ города Хан-Шейхун
Дата18.12.2019, 07:25
Военная доктрина, отношения с НАТО и разящий «Кинжал»: главное из брифинга главы Генштаба ВС РФ
Дата18.12.2019, 09:11
В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.12.2019, 13:32
Реализация контракта о поставке Су-35 Индонезии может начаться в 2020 году
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:57 Вопросы истории
статья
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
14:50 В стране и мире
Видео
Ксения Шойгу подвела итоги основного этапа конкурса проектов Монумента погибшим морякам в Кронштадте
14:36 В стране и мире
Видео
В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ Федеральному посланию
14:31 В стране и мире
Видео
Обвиняемого в насилии над дочерью жителя Гатчины арестовали на два месяца
14:22 В стране и мире
СК завел уголовное дело по факту смерти замгубернатора Тамбовской области
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Следователи разрабатывают новую версию смерти Дмитрия Марьянова
Видео
В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД
Степаненко отреагировала на сообщения о пятой свадьбе Петросяна
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Назван продукт для борьбы с болезнями сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.