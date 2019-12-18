Минобороны: ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит на вооружение до 2027 года. Об этом в интервью журналу «Оборона России» сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По словам замминистра, в рамках Государственной программы вооружения, до 2027 года на вооружение поступят в том числе подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования.

Отметим, что в январе текущего года генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию первого полета сверхзвукового авиалайнера Ту-144 заявил, что на создание стратегического бомбардировщика ПАК ДА уйдет пять-семь лет.

В прошлом году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» заявил, что этап эскизно-технического проектирования завершен.