Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ

Испытания модернизированной самоходной артиллерийской установки «Малка» закончатся до конца декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова, которая входит в госкорпорацию «Ростех».

«В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», — сказал Семизоров.

Орудие получило новую бортовую коробку передач и двигатель, которые выпускались на Украине.

Кроме того, проведено импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины.

2С7М «Малка» - самоходное артиллерийское орудие калибра 203-мм, модернизация 2С7 «Пион». Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Подробнее о САУ читайте в статье Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».