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БМП и БТР «Бумеранг» выйдут на госиспытания в следующем году

Александр Пешков
12:09 17.12.2019
Предполагается, что испытания машин начнутся летом.
БМП и БТР «Бумеранг» выйдут на госиспытания в следующем году
© Фото: Минобороны РФ

Государственные испытания перспективных бронетранспортера и боевой машины пехоты «Бумеранг» начнутся летом 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Военно-промышленная компания».

«По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания», - сообщили в ВПК.

Ранее сообщалось, что компания завершила предварительные испытания опытных образцов боевой машины пехоты и бронетранспортера на базе шасси «Бумеранг».

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг»  - перспективная колесная платформа, которая впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году. 

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