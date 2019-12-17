Винтовки ORSIS T-5000 поставили иностранному заказчику

Высокоточные винтовки Т-5000 поставлены иностранному заказчику, сумма контракта составила 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Рособоронэкспорта».

В сообщении подчеркнуто, что с 2017 года Рособоронэкспорт получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше $150 млн.

Ранее сообщалось, что в России создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с повышенной дальностью стрельбы.

Т-5000М – модификация знаменитой российской винтовки Т-5000 производства компании ORSIS. Винтовка с продольно-скользящим затвором может применяться как оружие специальных подразделений правоохранительных органов, так и опытными армейскими снайперами в качестве высокоточного современного оружия с высокой кучностью стрельбы.