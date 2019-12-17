Минобороны ожидает выполнение гособоронзаказа в 2019 году почти на 100%

Государственный контракт в текущем году будет выполнен на 98%, а остальные госконтракты, как правило, закрываются в первом квартале следующего года. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«По предварительным оценкам, задания ГОЗ в 2019-м будут выполнены на 98%. Оставшиеся государственные контракты, как правило, закрываются в первом квартале следующего года, и ход их выполнения находится на жестком контроле Минобороны, коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации», - цитирует слова Криворучко газета «Военно-промышленный курьер».

Криворучко отметил, что основная часть госкорнтрактов заканчивается в период ноября-декабря уходящего года и точную оценку выполнения плановых показателей можно будет сделать только в первой половине февраля 2020 года.