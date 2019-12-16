Сердце «Арктики: как в России протестировали самый мощный ледокол в мире

В Санкт-Петербурге в рабочем режиме протестировали российский атомный ледокол нового поколения «Арктика».

Сейчас он является самым мощным ледоколом в мире. Он был построен на Балтийском заводе. Ожидается, что ледокол поступит в эксплуатацию уже в следующем году.

Именно такие суда должны обеспечить лидерство России в Арктике и стать ключом к разработке арктических шельфов.

Мощный гудок дает старт новой эре: универсальный атомный ледокол «Арктика» отправился на первые ходовые испытания. Его тянут сразу пять буксиров, поскольку этот ледокол является самыми большим в мире. Его длина достигает- 1,5 футбольных поля, а высота оценивается с 15-ти этажный дом. «Арктика» может ломать лед толщиной в три метра и проводить суда с водоизмещением втрое больше своего. Это уникальный проект, где реализованы самые современные российские разработки.

На ходовом мостике «Арктики» все полностью автоматизировано. Корабли этого проекта могут менять осадку, чтобы работать не только в открытом море, но и в устьях северных рек.

Пока строили ледокол, над морским каналом, выходящим с Невы в Финский залив, возвели новый мост. Есть риск, что огромная «Арктика» под ним не поместится. Высота пролета моста над морским каналом составляет 52 метра, а ледокол от ватерлинии до верхней точки – чуть более 50 метров. Зазор остается крайне маленький - не более двух метров

Из центрального поста управления, сердца «Арктики», контролируется работа двух атомных реакторов мощностью по 175 мегаватт каждый. Новейшая установка мощнее, современнее и безопаснее всех предыдущих, а также более компактна. Поэтому на ледоколе больше свободного места. У каждого члена экипажа здесь своя отдельная каюта.

Именно на Балтийском заводе были построены все советские атомные ледоколы, кроме первенца - легендарного «Ленина». Теперь здесь создают целую серию из пяти кораблей - мощнейшую группировку, которая заменит весь наш атомный флот, не имеющий равных в мире.

«Кроме как у России, ни у кого нет опыта не только эксплуатации таких ледоколов, но и проектирования. А здесь очень много нюансов, которые надо знать: это очень тяжелые льды, низкие температуры, высочайшие уровни автоматизации и обитаемости», - рассказал руководитель строительства ледоколов проекта 22220 ООО «Балтийский завод - Судостроение» Алексей Смирнов.

За ближайшие 10 лет в России запланировано построить более десяти современных ледоколов - дизель-электрических, двухтопливных и атомных. Флагманами должны стать корабли проекта «Лидер», которые по своим габаритам еще больше и мощнее «Арктики». Гигантов, способных крушить четырехметровый лед, начнут строить на Дальнем Востоке. Все вместе они обеспечат бесперебойную круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

«Атомные ледоколы являются основным стабилизирующим фактором развития экономики в арктическом регионе, поэтому, безусловно, необходимо ускорение строительства. Мы очень надеемся, что за этими пятью не только "Лидер" последует, но и еще ледоколы», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Ожидается, что новые ледоколы обеспечат прорыв в экономике страны. Сам по себе Северный морской путь крайне важен для глобального международного бизнеса. Президент России Владимир Путин ранее объяснил, почему.

«Это очень интересная и перспективная сфера международного сотрудничества. И это сотрудничество должно нас сближать, а не разъединять», - подчеркнул он.

Именно Россия развивает Северный морской путь, предлагает пользоваться им другим странам работать вместе. Однако у некоторых государств это вызывает плохо скрываемую зависть. У них свои, отдельные планы на «лакомый кусок».

«Всем странам интересны ресурсы, которые скрываются в Арктике, и лидеры стран потирают руки от удовольствия, когда думают о том, что все это может достаться им. И давайте не будем лукавить: любая страна, кто может хоть каким-то образом претендовать на Арктику и ее ресурсы, сделает это», - сказал политолог Джеймс Джатрас.

Столь заметное повышение интереса к Арктике связывают с глобальным потеплением, поскольку там стало проще добывать ресурсы. Этот регион является привлекательным в экономическом отношении. Однако потепление климата вызвало «глобальное похолодание» в отношениях стран. Пока одним остается только завидовать, Россия всеми способами демонстрирует всю серьезность и весомость своих намерений.