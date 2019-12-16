Атомную подлодку «Князь Олег» передадут флоту в 2020 году

ОАО «ПО «Севмаш» передаст ВМФ России четыре атомных подводных лодки в 2020 году, в том числе стратегический подводный крейсер «Князь Олег». Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Воронько

«В следующем году «Севмаш» планирует передать ВМФ четыре атомных подводных лодки. Это «Белгород», два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» - «Казань» и Новосибирск и стратегический атомный подводный крейсер «Князь Олег», - сказал Воронько.

«Князь Олег» (заказ 205) — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4 поколению. Пятый корабль проекта 955 «Борей» и второй строящийся по модернизированному проекту «Борей-А».

Ранее стало известно, что «Севмаш» завершил испытания головной АПЛ проекта «Князь Владимир» и ведет работу над устранением замечаний.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».

30 октября подлодка выполнила пуск ракеты «Булава» из подводного положения.