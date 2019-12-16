Путин: портфель заказов на российское вооружение превышает 50 млрд долларов

Портфель заказов на российские вооружения составляет порядка 50 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

«По итогам выставок [в 2019 году - прим. ред] заключены контракты на общую сумму порядка 35 миллиардов рублей. В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов», - сказал Путин.

Он также отметил, что позиции РФ на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции.

Президент поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества, которая была утверждена в октябре. Он также подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание создаю сервисных центров по обслуживанию техники за рубежом и совместных предприятий по изготовлению запчастей.