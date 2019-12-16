Путин: позиции РФ на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по военно-техническому сотрудничеству.

«Экспорт российских вооружений и военной техники растет. В текущем году отгружено продукции на общую сумму в 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружений укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестную конкуренцию», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что большой вклад в продвижении военной продукции оказывают международные выставочные мероприятия.

«В этом году в России прошли семь профильных выставок. В их числе военно-технический форум «Армия-2019», военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиасалон МАКС-2019. Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего ОПК», - подчеркнул президент.

Президент отметил, что в ходе этих мероприятий были продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантно-транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Викинг», бронеавтомобиль «Тигр» и другие образцы военной техники.