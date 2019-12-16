Рогозин предупредил о возможном разрушении недостроенных объектов на «Восточном»

Объекты первой очереди космодрома «Восточный» могут разрушиться, если их не достроить в ближайшее время. Такими опасениями поделился глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он призвал в ближайшее время обратить внимание на эту проблему и продолжить возведение инфраструктуры космодрома под жестким контролем.

«Если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома "Восточный", эта задача, я уверен, будет выполнена», - цитирует РИА Новости высказывание Рогозина.

«Восточный» - первый в России гражданский космодром, предназначенный для запуска аппаратов коммерческого, научного и экономического значения. Строительство объекта ведется с 2012 года в Амурской области, в 180 километрах от Благовещенска.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разворованных сотнях миллионов при строительстве космодрома. Глава государства констатировал, что воровство продолжается, несмотря на десятки уголовных дел. В настоящее время за строительство «Восточного» отвечает «Роскосмос».