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«Роскосмос» проведет до конца года еще три пуска

Александр Пешков
12:14 16.12.2019
Всего на 2019 год было запланировано 45 пусков, в том числе в интересах Министерства обороны России.
«Роскосмос» проведет до конца года еще три пуска
© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Россия проведет до конца текущего года еще три пуска ракет. Об этом сообщил журналистам глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Нами на сегодняшний момент обеспечено 22 пуска ракет космического назначения, что уже превысило количество пусков за весь 2018 год», - сказал Рогозин.

Рогозин также отметил, что среди проведенных в текущем году запусков есть в том числе и пуски ракет военного назначения.

«Эти пуски обеспечиваются уже расчетами министерства обороны. Изделие наше, но запуск обеспечивается министерством обороны. А так я вам могу сказать 45, 46, 47, но это пусть мои коллеги называют, я зачем буду забегать на их поляну», - подчеркнул Рогозин.

Отметим, что 11 декабря с космодрома Плесецк прошел успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с навигационным спутником «ГЛОНАСС-М». Пуск проведен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил. Затем на сопровождение ракету взяли наземные средства ВКС.

15 декабря стало известно, что на космодроме «Восточный» стартует монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара».

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