Шойгу: все полигоны Минобороны РФ задействованы на 80%

Полигоны Министерства обороны задействованы на 80%. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На всех полигонах установлены камеры, и мы теперь точно знаем, что у нас все полигоны задействованы на 80 процентов», - сказал министр.

Для того, чтобы постоянно наращивать уровень боевой подготовки, пять лет назад Шойгу было принято решение в пять раз увеличить расход боеприпасов. После этого очень важно было проконтролировать результат учений. По словам министра, перед руководством Минобороны встала задача добиться того, чтобы должностные лица на всех уровнях говорили правду.

«Теперь нас обмануть сложно, да и на протяжении последних нескольких лет все меньше и меньше, а если говорить точнее, то почти никто и не пытается это сделать», - подчеркнул Шойгу.

Он также подчеркнул, что в Национальном центре управления обороной ведется постоянный анализ снятого материала, сопоставляются данные из разных источников, что позволяет контролировать результаты проведенных учений.