Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Шойгу: все полигоны Минобороны РФ задействованы на 80%

Александр Пешков
13:11 16.12.2019
В ходе обновления российской армии первостепенной задачей стал контроль над исполнением указаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Полигоны Министерства обороны задействованы на 80%. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. 

«На всех полигонах установлены камеры, и мы теперь точно знаем, что у нас все полигоны задействованы на 80 процентов», - сказал министр. 

Для того, чтобы постоянно наращивать уровень боевой подготовки, пять лет назад Шойгу было принято решение в пять раз увеличить расход боеприпасов. После этого очень важно было проконтролировать результат учений. По словам министра, перед руководством Минобороны встала задача добиться того, чтобы должностные лица на всех уровнях говорили правду.

«Теперь нас обмануть сложно, да и на протяжении последних нескольких лет все меньше и меньше, а если говорить точнее, то почти никто и не пытается это сделать», - подчеркнул Шойгу.

Он также подчеркнул, что в Национальном центре управления обороной ведется постоянный анализ снятого материала, сопоставляются данные из разных источников, что позволяет контролировать результаты проведенных учений. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.12.2019, 08:56
В Польше рассказали о последствиях попыток сделать Россию врагом
Дата16.12.2019, 12:42
Шойгу: в МО РФ создана система прогнозирования вооруженных конфликтов
Дата16.12.2019, 09:12
Юниорская сборная РФ по хоккею впервые выиграла Мировой кубок вызова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.12.2019, 12:42
Шойгу: в МО РФ создана система прогнозирования вооруженных конфликтов
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:11 ОПК
Видео
Шойгу: все полигоны Минобороны РФ задействованы на 80%
13:11 Армия
Видео
«В новостях такого не услышишь»: начальник ГШ ВС РФ рассказал о задачах дежурного генерала
13:09 В стране и мире
Пассажирский автобус загорелся по дороге из Москвы в Махачкалу
13:01 В стране и мире
В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год
12:55 В стране и мире
Видео
«Я перешел границу от А до Я»: нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета в Новосибирске
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Опубликован список самых ненадежных паролей
Видео
Пассажиры сняли на видео утечку топлива из летящего самолета
Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына
Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Названы самые востребованные в 2020 году профессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.