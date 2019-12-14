Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

Авиационная ракета «Монолит» является продолжением работ по ракете «Бронебойщик» (этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм). Ее носителями станут все самолеты и вертолеты, которые до этого могли применять С-13. Для этого только потребуется доработать системы управления оружием конкретного носителя, поскольку новая ракета будет управляемой.

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