Россия поставит в Казахстан комплекты для сборки вертолетов Ми-8/17
Россия поставит для сборки в Казахстане 17 комплектов вертолетов Ми-8/17. Контракт об этом заключен в субботу, 14 декабря.
«Сегодня дан старт практической реализации проекта по сборке российских вертолетов в Республике Казахстан – мы определили условия поставки первой партии машино-комплектов, которые усилиями наших казахстанских партнеров в скором времени превратятся в известные всему миру вертолеты типа Ми-8/171», - цитирует РИА Новости релиз холдинга «Вертолеты России».
Предприятие заключило соглашение с компаниями «Казахстан инжиниринг» и «Авиаремонтный завод №405». Изготовление планируется производить силами Улан-Удэнского авиационного завода и Авиаремонтного завода №405.
Вертолеты будут адаптированы под требования заказчиков. Использование опыта завода № 405 позволит обеспечить им сервисную поддержку в любых местах.