В Санкт-Петербурге завершился первый этап ходовых испытаний атомного ледокола «Арктика»: видео

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге завершился первый этап ходовых испытаний головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. В ходе них был отработан ход от резервных дизельгенераторов, проверена работа связи, навигации и бытовых систем обеспечения. Самостоятельная скорость движения «Арктики» в процессе испытаний достигла 6 узлов (около 11 километров в час).

Проверочные мероприятия прошли в субботу, 14 декабря, в акватории Финского залива. После успешного прохождения испытаний «Арктика» вернулась к достроечной стенке «Балтийского завода». Об этом сообщается в официальном профиле завода в Instagram.

Ранее телеканал «Звезда» показал кадры испытаний ледокола, снятые с воздуха. На них он в сопровождении буксиров проходит под мостом, чтобы выйти в Финский залив.