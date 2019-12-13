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Путин поздравил коллектив «КамАЗа» с 50-летием предприятия

Александр Пешков
18:30 13.12.2019
Путин поблагодарил сотрудников завода за плодотворную работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин выступил перед сотрудниками предприятия «КамАЗ» в Татарстане, которое отмечает сегодня 50-летний юбилей.

«Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. Это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что завод строили люди со всего СССР и что на нем сложился уникальный по своему составу коллектив.

«Здесь работали и работают люди самых разных национальностей и вероисповедания, самых разных возрастов, такой замечательный сплав получился, энергичный, устремленный вперед», - сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что автомобили «КамАЗ» стали мировым брендом, в том числе благодаря спортсменам, которые из года в год показывают уникальные результаты на престижных международных соревнованиях.

Ранее президент посетил цех предприятия и пообщался с его рабочими. Главу государства сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Публичное акционерное общество «КамАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей. Автомобили, которые производятся на предприятии, широко используются как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах России. Российская команда неоднократно побеждала на КамАЗах в международном ралли «Дакар».

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