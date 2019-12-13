Путин осмотрел в Татарстане завод по выпуску каркасов кабин для «КамАЗов»

Владимир Путин осмотрел завод на базе «КамАЗа», где делают каркасы кабин для грузовых автомобилей во время рабочей поездки в Татарстан. Это предприятие открыто в мае совместно с германским автоконцерном Daimler.

В пятницу президент прибыл в Набережные Челны. Здесь глава государства посетил Публичное акционерное общество «КАМАЗ». Он выступил на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Публичное акционерное общество «КамАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей.

«КамАЗ» сегодня отмечает свое 50-летие. За это время легендарный грузовик зарекомендовал себя как надежный помощник даже на самой плохой дороге - он не боится ни грязи, ни песка. Именно на базе этой машины создана четверть военной техники.