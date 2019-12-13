Путин: фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 млрд рублей в ближайшие три года

В ближайшие три года фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».

«Фонд поддержки моногородов продолжает работать. В ближайшие три года ему по 5,5 млрд будет выделяться», - сказал Путин.

Президент также отметил, что в первом квартале следующего года будет продолжена программа развития моногородов.

Путин также подчеркнул, что текущих мер по поддержанию рождаемости в России недостаточно, работа в этом направлении будет продолжена.