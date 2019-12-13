Путин: фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 млрд рублей в ближайшие три года
Владимир Путин совершил рабочую поездку в Набережные Челны, где посетил Публичное акционерное общество «КамАЗ».
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
В ближайшие три года фонд поддержки моногородов будет получать по 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил Владимир Путин во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».
«Фонд поддержки моногородов продолжает работать. В ближайшие три года ему по 5,5 млрд будет выделяться», - сказал Путин.
Президент также отметил, что в первом квартале следующего года будет продолжена программа развития моногородов.
Путин также подчеркнул, что текущих мер по поддержанию рождаемости в России недостаточно, работа в этом направлении будет продолжена.