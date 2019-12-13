Борисов: «КамАЗ» входит в число ведущих производителей техники в мире

Публичное акционерное общество «КамАЗ» входит в число ведущих производителей техники в мире. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на открытии торжественного митинга по случаю 50-летия прославленного предприятия в Набережных Челнах.

«Благодаря правильной технической политике "КамАЗа" вы сумели сохранить конкурентоспособность и входите в число ведущих производителей техники в мире. Более 46% внутреннего рынка за "КамАЗом". Это очень хороший результат, но хочу вас призвать не останавливаться на этом», - сказал он.

По словам Борисова, на сегодняшний день 2 миллиона 250 тысяч грузовых автомобилей ездят по магистралям России и 80 стран мира.

Он заявил, что работники предприятия смогли создать самые конкурентоспособные автомобили, и это признано всем мировым сообществом, а также отметил, что российские грузовики продемонстрировали себя на ралли «Дакар».

Сегодня поздравить с юбилеем тех, кто трудится на предприятии, в Набережные Челны приехал Владимир Путин. Президент успел посетить завод на базе «КамАЗа», где делают каркасы кабин для грузовых автомобилей. Это предприятие открыто в мае совместно с германским автоконцерном Daimler.

Публичное акционерное общество «КамАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей. Автомобили, которые производятся на предприятии, широко используются как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах России. Российская команда неоднократно побеждала на «КамАЗах» в международном ралли «Дакар».