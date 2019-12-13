Начались ходовые испытания БДК «Петр Моргунов» на Балтике

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» вышел на ходовые испытания, сообщает пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

«Испытания пройдут на полигонах Балтийского моря. Проверку работы всех систем и механизмов корабля проведут экипаж корабля и сдаточная команда ПСЗ «Янтарь». По завершении испытаний и после проведения ревизии корабля «Петр Моргунов» будет передан заказчику. Планируется, что это состоится в первом квартале 2020 года», - сообщили в пресс-службе предприятия.

«Петр Моргунов» — российский большой десантный корабль проекта 11711, второй корабль серии, был спущен на воду 25 мая 2018 года. Способен перевозить до 13 танков, до 36 БТР/БМП, до 300 десантников.

Первый корабль серии «Иван Грен» спущен на воду в мае 2012 года и введен в строй в прошлом году.