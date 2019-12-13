Росатомфлот: ледоколы ЛК-60Я могут открыть круглогодичную навигацию на Севморпути

ФГУП «Атомфлот» планирует начать работы по обеспечению круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути после сдачи нескольких ледоколов ЛК-60Я. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

«С приходом этих ледоколов начнем активно осваивать восточный маршрут с попыткой выхода на круглогодичный. А окончательная круглогодичная навигация наверное начнется, когда появится ледокол "Лидер", но осваивать мы начнем этими ледоколами», - сказал Кашка.

Он также отметил, что ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220) оснащены новой реакторной установкой, которая позволяет осуществлять перезарядку гораздо реже, что важно при дальних походах.

«Их возможности выше, чем у существующих ледоколов, возможности не только по мощности, по ледопроходимости, у них новая реакторная установка, которая позволяет осуществлять перезарядку гораздо реже. Для нас это принципиально, связано с тем, что мы можем увеличить эксплуатационный период ледоколов, и ледокол будет работать не 7-8 месяцев в году, а десять, что тоже очень важно», - сказал Кашка.

Кашка также сообщил, что объем перевозок по Северному морскому пути в 2019 году составил около 30 млн тонн

Ранее генеральный директор ОАО «Балтийский завод судостроение» Алексей Кадилов в интервью «Звезде» сообщил, что ледоколы «Лидер» позволят совершить прорыв в российской экономике.

«Если сегодня вывоз жидких нефтепродуктов и газа идет в основном на Запад, а дальше идет перегрузка на обычные не усиленного ледового класса газовозы и танкера, и дальше все это едет на Дальний Восток; в случае строительства ледоколов «Лидер», а специалисты считают, что их должно быть не меньше трех, это обеспечит круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на восток. Это, во-первых, значительно короче, а самое главное - основное потребление сжиженного газа это Южная Корея, Япония и Китай. То есть рынок колоссальный и по сути бездонный», - сказал Кадилов.

Ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220) - новый тип российских атомных ледоколов. Название расшифровывается как ЛедоКол, мощностью 60 МВт, с Ядерной силовой установкой. В настоящее время на «Балтийском заводе» строится три атомных ледокола проекта: «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Накануне, 12 декабря ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания на дизель-генераторе. Будут проверены балластная система, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства, а также протестированы средства связи и навигации. Судно вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель следующего года.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.