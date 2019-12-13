Объем перевозок по Северному морскому пути в 2019 году составил около 30 млн тонн

В 2019 году Россия перевезла по Северному морскому пути около 30 миллионов тонн грузов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

«В этом году мы, скорее всего, достигнем объема 30 миллионов тонн, перевезенных по Северному морскому пути. Из них 27-28 - это Обская губа», - сказал Кашка.

По его словам, новые ледоколы проекта ЛК-60Я, первый из которых вышел на ходовые испытания 12 декабря, благодаря двухосадочной конструкции позволят проводить суда в том числе и в руслах рек.

«Эти ледоколы двухосадочные, они позволят обеспечить работу и в устьях сибирских рек, где основные в настоящий момент проекты, но основным "драйвером" в настоящий момент является Обская губа», - сказал Кашка.

Он также отметил, что ледоколы данного проекта будут в том числе обеспечивать проекты «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ-2», а также проект «Газпром нефти» «Ворота Арктики».

Кроме того, Кашка отметил, что с помощью ледоколов ЛК-60Я Россия будет пробовать начать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, однако окончательно этот проект будет реализован только с появлением ледоколов «Лидер».

Ранее генеральный директор ОАО «Балтийский завод судостроения» Алексей Кадилов в интервью «Звезде» сообщил, что ледоколы «Лидер» позволят совершить прорыв в российской экономике.

«Если сегодня вывоз жидких нефтепродуктов и газа идет в основном на Запад, а дальше идет перегрузка на обычные, не усиленного ледового класса газовозы и танкеры, и дальше все это едет на Дальний Восток; в случае строительства ледоколов "Лидер", а специалисты считают, что их должно быть не меньше трех, это обеспечит круглогодичную навигацию и вывоз углеводородов на Восток. Это, во-первых, значительно короче, а самое главное - основное потребление сжиженного газа - это Южная Корея, Япония и Китай. То есть рынок колоссальный и, по сути, бездонный», - сказал Кадилов.

Ходовые испытания ледокола «Арктика» проходят на дизель-генераторе. Будут проверены балластная система, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства, а также протестированы средства связи и навигации.

Ледокол вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель следующего года.

Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Помимо головного судна, на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 году соответственно.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.