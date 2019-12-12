«Техмаш» поставит войскам первую партию огнеметных систем ТОС-2 ко Дню Победы
Первую партию огнеметных систем планируется передать в опытно-войсковую эксплуатацию в 2020 году к указанному сроку.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в опытно-войсковую эксплуатацию поступит первая партия новейших огнеметных систем ТОС-2.
«Решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации», - подтвердил ТАСС гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет показана на параде на Красной площади к 75-летию Победы. В настоящее время новейшая техника проходит государственные испытания в соответствии с утвержденным планом.
Предшественницей ТОС-2 является огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Новая система отличается тем, что она выполнена на платформе колесного шасси.