«Техмаш» поставит войскам первую партию огнеметных систем ТОС-2 ко Дню Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в опытно-войсковую эксплуатацию поступит первая партия новейших огнеметных систем ТОС-2.

«Решение о серийном производстве будет приниматься после завершения госиспытаний и по результатам опытно-войсковой эксплуатации», - подтвердил ТАСС гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет показана на параде на Красной площади к 75-летию Победы. В настоящее время новейшая техника проходит государственные испытания в соответствии с утвержденным планом.

Предшественницей ТОС-2 является огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Новая система отличается тем, что она выполнена на платформе колесного шасси.