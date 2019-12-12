Один военнослужащий погиб при ликвидации задымления на «Адмирале Кузнецове»

В ходе ликвидации очага задымления на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов» погиб один из военнослужащих, заявили в пресс-службе Северного флота. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается.

«Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», - говорится в сообщении.

Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия.

«Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления», - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан «Объединенной судостроительной корпорации», где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

По предварительным данным, в четверг, 12 декабря, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».