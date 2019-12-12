В ЦАГИ завершили испытания модели российско-китайского широкофюзеляжника

В Жуковском завершился очередной этап экспериментов в аэродинамических трубах по программе российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который совместно создают ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Китайская корпорация гражданского авиастроения». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «ЦАГИ».

«Впервые в нашей практике появилась возможность сравнить результаты испытаний одной и той же модели в трансзвуковых аэродинамических установках нескольких стран», - сообщил начальник лаборатории научно-исследовательского комплекса аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Антон Горбушин.

В сообщении говорится, что полученная информация позволит нам более точно спрогнозировать аэродинамические характеристики самолета CR929 в условиях натурного полета.

CR929 - российский широкофюзеляжный (с двумя проходами между кресел) дальнемагистральный самолет вместимостью на 250-300 пассажиров. Соглашение о кооперации подписано в 2014 году во время визита российского президента Владимира Путина в Пекин, 6 июня 2018 года заявлено о согласовании ОАК и COMAC общего вида самолета. На авиасалоне МАКС-2019 был представлен макет салона авиалайнера.