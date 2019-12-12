Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного банка ОПК

Депутаты Государственной думы РФ в третьем, окончательном чтении поддержали правительственные поправки к закону о гособоронзаказе. Поправки закрепляют за Промсвязьбанком (ПСБ) статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

При размещении гособоронзаказа государственный заказчик (Министерство обороны РФ) определяет госконтракты, заключаемые на сумму, которую укажет правительство РФ. Отмечается, что 100% акций ПСБ находятся в федеральной собственности, пишет «Интерфакс».

Третье чтение поправок устанавливает в связи со статусом ПСБ запрет на отчуждение его акций любыми способами, в том числе посредством продажи, передачи в залог или в доверительное управление.

ПСБ начал работу с предприятиями ОПК в прошлом году и за короткий срок создал всю инфраструктуру, необходимую для работы с оборонным сектором, которая позволяет эффективно и бесперебойно сопровождать весь объем контрактов.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.