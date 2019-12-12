Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний новейшего ледокола проекта ЛК-60Я «Арктика», снятые с коптера.

Ходовые испытания ледокола «Арктика» проходят на дизель-генераторе. Будут проверены балластная система, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства, а также протестированы средства связи и навигации.

Ледокол вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель следующего года.

Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Помимо головного судна, на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 году соответственно.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, 9 из которых будут атомными.