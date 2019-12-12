Минобороны: военнослужащие локализовали очаг задымления на «Адмирале Кузнецове»

Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода был локализован очаг задымления на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», а также произведена эвакуация рабочих завода, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. Боеприпасов и вооружения на корабле нет», - сообщили в пресс-службе СФ.

12 декабря 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в Объединенную судостроительную корпорацию, при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал человеческий фактор одной из возможных причин пожара на корабле.