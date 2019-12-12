Партия модернизированных Т-80БВМ поступила в войска

АО «Омсктрансмаш», входящее в НПК «Уралвагонзавод», выполнило масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ «Ростех».

В сообщении отмечено, что модернизация позволяет улучшить боевые возможности Т-80: его огневую мощь, защищенность, подвижность и командную управляемость.

Т-80 – основной боевой танк, производимый в СССР, первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Кроме России, находится на вооружении в Белоруссии, Египте, Южной Корее, Йемене, Анголе, Кипре и Пакистане.

Т-80БВМ - модернизация танка Т-80БВ, которая включает 125-миллиметровую пушку, доработанный газотурбинный двигатель, мощность которого составляет 1 250 лошадиных сил, установку многоканального прицела наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Кроме того, данная версия танка получила противокумулятивные решетчатые экраны, а также комплекс модульной динамической защиты.

Ранее сообщалось, что на данные танки перевооружен танковый батальон Северного флота.