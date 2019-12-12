В ОСК назвали возможную причину возгорания на «Адмирале Кузнецове»
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал человеческий фактор одной из возможных причин пожара на корабле.
«Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание», - приводит его слова «Интерфакс».
По его словам, оценка ущерба будет проведена после того, как в отсек можно будет обеспечить безопасный доступ.
Возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло в ходе проведения сварочных работ в первом энергоблоке. В данный момент все сотрудники АО «Центр судоремонта "Звездочка"» эвакуированы с корабля.
«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота - 64,49 метра - примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. Это единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ РФ.