Ядерная «Арктика» проходит под мостом в Петербурге: кадры испытаний ледокола

Головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вышел на ходовые испытания. Атомоход отправился от причала судостроительного завода в направлении Финского залива. Кадры прохода судна под мостом публикует «Звезда».

Ходовые испытания ледокола «Арктика» проходят на дизель-генераторе. Будут проверены балластная система, система жизнеобеспечения, палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства, а также протестированы средства связи и навигации.

Ледокол вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель следующего года.

«Арктика» - головной атомный ледокол проекта 22220. Является самым большим и мощным в мире. Двухреакторная силовая установка РИТМ-200, которой оснащены ледоколы проекта, имеет мощность 175 мегаватт и потребляет всего несколько десятков граммов ядерного топлива в сутки. Поршневому двигателю для этих целей потребовались бы десятки тонн нефти. Именно по этой причине дизельные ледоколы в принципе не способны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016 года. Помимо головного судна, на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно.

В декабре текущего года первый заместитель генерального директора - директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что только один из действующих ледоколов «Атомфлота» останется в строю после 2030 года.