Ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Головной атомный ледокол типа ЛК-60Я (проект 22220) «Арктика» вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба госкорпорации «Росатом».

«Основными задачами ходовых испытаний станут проверка правильности принятых алгоритмов работы гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов», - говорится в сообщении.

В процессе ходовых испытаний на атомоходе проверят его соответствие проектным характеристикам: испытают балластную систему, навигационное оборудование, систему жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработают спуск шлюпки.

«Арктика» - головной атомный ледокол проекта 22220. Является самым большим и мощным в мире. Двухреакторная силовая установка РИТМ-200, которой оснащены ледоколы проекта, имеет мощность 175 мегаватт и потребляет всего несколько десятков граммов ядерного топлива в сутки. Поршневому двигателю для этих целей потребовались бы десятки тонн нефти. Именно по этой причине дизельные ледоколы в принципе не способны обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016 года. Помимо головного судна, на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 году соответственно.

В декабре текущего года первый заместитель генерального директора - директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что только один из действующих ледоколов «Атомфлота» останется в строю после 2030 года.