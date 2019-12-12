На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
Инцидент произошел во время проведения сварочных работ в первом энергоотсеке.
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт с модернизацией, произошло возгорание. Об этом сообщил Руководитель пресс-службы АО «Центр судоремонта "Звездочка"» Евгений Гладышев.
«В настоящее время работают пожарные расчеты. С крейсера эвакуированы все работники предприятия. Данных о пострадавших нет. Пожар произошел в трюме первого энергоотсека», - сказал Гладышев.
«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота - 64,49 метра - примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. Единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ РФ.