Минобороны: при буксировке на утилизацию в Приморье частично затонула подлодка

Подводная лодка, частично потерявшая плавучесть при транспортировке на утилизацию в порт Находка, была выведена из состава Тихоокеанского флота в 2013 году. Об этом сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

«В заливе Восток во время буксировки в порт Находка началось поступление воды в корпус списанной дизельной подводной лодки, которая ранее входила в состав Тихоокеанского флота. Данная дизельная подводная лодка была исключена из состава Тихоокеанского флота еще в 2013 году и находилась в отстое. В ноябре текущего года корпус субмарины в соответствии с подписанными документами передан в собственность Акционерному обществу "Металло-перерабатывающий завод "Аскона", который и осуществлял буксировку бывшей подлодки на утилизацию в Находку», - сообщил Воскресенский.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота появилась информация о том, что 72-метровая подводная лодка во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. В сообщении говорилось, что речь идет о подводной лодке «Чита» (бортовой номер - Б260, проект 877). Людей на борту субмарины не было.