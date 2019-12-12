Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году

В первом квартале следующего года в Сухопутных войсках ВС РФ будут приняты на вооружение 30-мм боеприпасы с пластмассовыми элементами. Снаряды предназначены для артиллерийских комплексов, сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск», - приводит ТАСС его слова.

Глава предприятия-разработчика отметил, что государственные испытания таких боеприпасов уже закончены.

По его словам, снаряд с ПВУ снижает механический износ пушечного ствола и как минимум вдвое повышает живучесть артиллерийских систем, а также обеспечивает стабильность баллистических характеристик выстрелов. Гендиректор напомнил, что такие снаряды уже приняты на вооружение к артиллерийским установкам морского и авиационного базирования.

Отметим, что одними из первых пластиковые снаряды получили российские истребители пятого поколения Су-57.

В июле 2017 года в США были представлены новые патроны, частично выполненные из пластика для снижения веса. Новые боеприпасы FightLite 5.56mm для нарезного оружия имеют пластиковую гильзу, что позволило снизить вес изделия.