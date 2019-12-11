Экипаж подлодки «Волхов» прибыл в учебный центр ВМФ

«Волхов» - вторая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для ТОФ, серия строится для Тихоокеанского флота. Подлодку должны спустить на воду 26 декабря этого года. ТОФ получит ее в следующем году.

«В один из учебных центров ВМФ прибыл вновь сформированный экипаж неатомной подводной лодки "Волхов" проекта 636.3, которая готовится к спуску на воду. Личный состав уже приступил к подготовке эксплуатации новой техники», - сказал Евменов на заседании Военного совета Военно-морского флота.

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