Экипаж подлодки «Волхов» прибыл в учебный центр ВМФ
Личный состав уже приступил к подготовке эксплуатации новой техники, отметил главком ВМФ Николай Евменов.
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Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» прибыл в один из учебных центров Военно-морского флота, рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
«В один из учебных центров ВМФ прибыл вновь сформированный экипаж неатомной подводной лодки "Волхов" проекта 636.3, которая готовится к спуску на воду. Личный состав уже приступил к подготовке эксплуатации новой техники», - сказал Евменов на заседании Военного совета Военно-морского флота.
«Волхов» - вторая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для ТОФ, серия строится для Тихоокеанского флота. Подлодку должны спустить на воду 26 декабря этого года. ТОФ получит ее в следующем году.