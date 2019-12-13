Опубликованы кадры стрельб ЗРПК «Панцирь» в Арктике

На кадрах, представленных Северным флотом, зенитный ракетно-пушечный комплекс ведет стрельбу по мишеням в арктических условиях, в том числе из пушечного вооружения.

Отметим, что специально для Арктики также создана версия Панцирь-СА на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.Одним из главных ее отличий от базовой версии является отсутствие пушки.

Эта машина была впервые представлена на параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года вместе с арктической версией ЗРК «Тор-М2».

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и о ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Отметим, что девятого ноября командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в этом году зенитный ракетный полк противовоздушной обороны СФ, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, был полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400.

30 ноября на Северном флоте заступил на боевое дежурство дивизион арктических ЗРК «Тор-М2ДТ». Стрельбы комплексов прошли в августе в Печенгском районе Мурманской области.

Кроме того, в сентябре береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Ракета успешно поразила мишень, которая находилась на военном полигоне в 200 километрах от места пуска.