Испытания атомной подлодки «Казань» завершатся в 2020 году

Испытания головной атомной подлодки проекта «Казань» продлили, субмарине предстоит сделать около пяти выходов в море. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Как минимум на четыре или пять выходов в море, работа еще предстоит достаточно большая», - сказал глава компании.

По его словам, испытания хотят завершить в следующем году, тогда же подлодку планируют принять на вооружение ВМФ.

«Раньше не успеем. Будем стараться делать это как можно быстрее», - отметил глава ОСК.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».