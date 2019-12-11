В России разработали аналог М16 под советский патрон

Российские специалисты создали аналог полуавтоматической винтовки AR-15 (М16), которая выпускается в Соединенных Штатах. Отечественный образец разработан под автоматный патрон калибра 7,62×39 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика «Промтехнология».

Российская винтовка уже прошла испытания. Отмечается, что отечественная пуля в два раза тяжелее, чем у М16, поэтому она имеет большую энергию на всех дистанциях стрельбы. При этом винтовка не стала тяжелее и ее отдача не увеличилась.

Также создан армейский вариант оружия, который позволяет вести автоматический огонь. В компании подчеркнули, что винтовки в новом калибре производятся в Москве. Разработчики уверяют, что их стволы увеличивают точность и ресурс в сравнении с винтовкой, произведенной в США.

Российский аналог AR-15 впервые показали в октябре на выставке охотничьего и спортивного оружия.

В США AR-15 выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны, охоты и является штатным оружием полиции. Винтовка была разработана компанией ArmaLite на основе AR-10 в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. После 1960-х годов была принята на вооружение армии США под обозначением M16.