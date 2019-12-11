Россия может поставить Пакистану 16 Sukhoi Superjet

Россия и Пакистан договорились рассмотреть возможность поставки авиакомпании Pakistan Air от шести до 16 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Взаимодействуем напрямую с авиакомпанией Pakistan Air, у нас параллельно ведутся переговоры с этой компанией, мы договорились, что в январе будет продолжена работа с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку. Речь идет о возможности поставки от 6 до 16 SSJ100», - сказал глава Минпромторга.

Министр уточнил, что переговоры по поставке российских лайнеров пакистанской стороне продолжатся в следующем году.

Мантуров прибыл в столицу Пакистана Исламабад с однодневным визитом. Он принимает участие в шестом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Sukhoi Superjet 100 - это первый постсоветский ближнемагистральный гражданский пассажирский самолет. Его разработкой занимались ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и иностранные компании. Самолет предназначен для перевозки 98 пассажиров на расстояние до 4600 километров.

Презентация нового лайнера состоялась в 2007 году в Комсомольске-на-Амуре, поставки самолета начались в 2011 году. На сегодняшний день выпущено более 180 воздушных судов данного типа.