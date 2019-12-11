Турция может обратиться к РФ, если США откажутся поставлять истребители F-35

Если Соединенные Штаты откажутся продавать Турции истребители F-35, Анкара обратится к России. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет газета Daily Sabah.

«С-400 - это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Министр предупредил, что если Вашингтон введет санкции против Анкары, Турция может закрыть для американских военных авиабазу ​​Инджирлик.

Отметим, что в ходе посещения авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин представил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее в текущем году Турция на авиасалоне Ле Бурже представила макет собственного истребителя 5-го поколения.

Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готова помочь Турции в работе над данным проектом.

Кроме того, по словам главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, его страна изучает характеристики российских истребителей Су-35.

Поставки российских систем ПВО С-400 в Турцию начались 12 июля. Во многом по этой причине США приостановили участие Турции в программе F-35.