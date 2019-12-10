Эксперт: системы С-400 в Арктике на порядок усилят потенциал ПВО

Появление систем С-400 на российских арктических островах - это логичный шаг после создания сплошного радиолокационного поля над территорией России. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Владимир Карнозов.

«После создания сплошного радиолокационного поля над территорией России, что особенно важно как раз на севере, то логическим шагом будет размещение комплексов, которые могут обеспечить огневое поражение целей. То есть следующий шаг - это поиск мест, а скорее всего, это будут острова, где комплексы С-400 закрыли бы возможные пути движения вражеских летательных аппаратов и средств поражения», - сказал Карнозов.

В качестве возможных мест размещения таких комплексов Карнозов назвал архипелаг Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля, Чукотский полуостров. Он также отметил, что появление комплекса С-400 в Арктике позволяет значительно расширить возможности российской ПВО.

«Если раньше поступала информация о том, что в Арктике размещаются такие комплексы, как "Панцирь" и "Тор" в арктической модификации, которые обладают дальностью в десятки километров, то система С-400 имеет дальность пуска в 380 километров, а обнаруживать цели они способны на расстоянии до 600 километров. Таким образом, зона поражения увеличивается на порядок», - отметил Карнозов.

Девятого ноября командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в этом году зенитный ракетный полк противовоздушной обороны СФ, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, был полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400.

30 ноября на Северном флоте заступил на боевое дежурство дивизион арктических ЗРК «Тор-М2ДТ». Стрельбы комплексов прошли в августе в Печенгском районе Мурманской области.

Кроме того, в сентябре береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Ракета успешно поразила мишень, которая находилась на военном полигоне в 200 километрах от места пуска.

Ранее Министерство обороны РФ получило новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Они будут рассмотрены комиссией ООН на заседании в феврале.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.