Мотострелки ЗВО получили новейшие радиоуправляемые мишени

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы поставлены на полигон Погоново в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Оборудование поставлено в рамках Государственного оборонного заказа для подразделений Висленской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Воронежской и Белгородской областях.

«Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении», - говорится в сообщении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 600 метров.