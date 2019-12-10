Борисов назвал причину проблем в сфере российской микроэлектроники

Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал бездумную приватизацию предприятий микроэлектроники причиной развала этой отрасли в России.

«С 90-х годов практически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Почему это произошло? Я думаю, что бездумная приватизация, когда основные производственные активы оказались в частных руках», - сказал он на конференции «Электроника в России: будущее отрасли».

Борисов напомнил, на рубеже 1970-1980-х годов Советский Союз занимал второе-третье место в мире по производству микроэлектроники. Он добавил, что последние 20 с лишним лет частники не смогли выдержать темп, который требуется для развития такой наукоемкой и дорогостоящей отрасли, а инвестиций в развитие производства не хватало, поскольку государство игнорировало этот вопрос. Сейчас, как считает вице-премьер, в России нужно кратно увеличить госфинансирование отрасли.

«Всю жизнь моя профессиональная деятельность была связана с радиоэлектроникой. Ничего страшного в навязывании электронных услуг нет. Повсеместное внедрение электронных услуг - это большая возможность для отечественной микроэлектроники», - подчеркнул Борисов.

Заместитель председателя правительства констатировал, что сейчас в нашей стране нет серийного производства в этой области, Россия занимает одно из последних мест в данной сфере.

«Средние сроки строительства передовых производств в чистом поле 9-12 месяцев, а у нас на одно только согласование столько уходит. Будем с коллегами обсуждать это и с предложениями идти к руководству страны. В отрасли не хватает 25-30 тысяч специалистов, нам нужно сделать сферу и образование более привлекательными, чтобы молодые люди сами шли. Я взял за правило встречаться со студентами, они приносят мне удовольствие. Студенты очень мало знают что такое ОПК, что такое оборонная радиоэлектроника. Нам надо чаще читать лекции об этом, а то кадры будут уходить на Запад, а не к нам. В перспективные разработки нужно где-то 10 миллиардов, надеюсь смогу убедить правительство выделить эти деньги», - добавил Борисов.

Он отметил, что микроэлектроника - важная отрасль, и назвал данное направление самым рентабельным в мире.